يأتي ذلك فيما لم يصدر تعقيب فوري رسمي بالخصوص من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، اللذين يخوضان صراعاً مسلحاً منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

وذكرت صحيفة "السوداني"، (خاصة)، أن قوات للجيش تمكنت من الوصول إلى القوات المحاصَرة داخل مقر سلاح الإشارة في بحري، الذي كانت قوات الدعم السريع تحاصره منذ اندلاع الحرب في البلاد.

كما تداول ناشطون إعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر جنوداً من الجيش السوداني يحتفلون بفك الحصار واندماجهم مع القوات المحاصَرة في مقر سلاح الإشارة بمدينة بحري.

وتتكون الخرطوم، بصفتها عاصمة السودان، من 3 مدن هي: الخرطوم (جنوب شرق)، وبحري (شمال شرق)، وأم درمان (غرب)، وترتبط فيما بينها بجسور على نهرَي النيل الأزرق والنيل الأبيض.

ويقع مقر سلاح الإشارة في موقع استراتيجي على النيل الأزرق، ويحده شرقاً جسر النيل الأزرق المؤدي إلى وسط الخرطوم، والشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني.

في الأثناء، وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى بلدة الجيلي شمالي مدينة بحري بعد سيطرة الجيش السوداني عليها الأربعاء. وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان تفقد القوات الأمامية ببلدة الجيلي.

ويخوض الجيش والدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.