سياسة
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السودان.. أنباء عن تقدم الجيش في مدينة بحري وفك الحصار عن سلاح الإشارة
واصل الجيش السوداني، اليوم الجمعة، تقدمه في مدينة بحري في العاصمة الخرطوم، حيث تمكن من فك حصار تجاوز 21 شهراً عن مقر سلاح الإشارة التابع له، وفق تقارير إعلامية محلية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
السودان.. أنباء عن تقدم الجيش في مدينة بحري وفك الحصار عن سلاح الإشارة
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم / صورة: Reuters
24 يناير 2025

يأتي ذلك فيما لم يصدر تعقيب فوري رسمي بالخصوص من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، اللذين يخوضان صراعاً مسلحاً منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

وذكرت صحيفة "السوداني"، (خاصة)، أن قوات للجيش تمكنت من الوصول إلى القوات المحاصَرة داخل مقر سلاح الإشارة في بحري، الذي كانت قوات الدعم السريع تحاصره منذ اندلاع الحرب في البلاد.

كما تداول ناشطون إعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر جنوداً من الجيش السوداني يحتفلون بفك الحصار واندماجهم مع القوات المحاصَرة في مقر سلاح الإشارة بمدينة بحري.

وتتكون الخرطوم، بصفتها عاصمة السودان، من 3 مدن هي: الخرطوم (جنوب شرق)، وبحري (شمال شرق)، وأم درمان (غرب)، وترتبط فيما بينها بجسور على نهرَي النيل الأزرق والنيل الأبيض.

ويقع مقر سلاح الإشارة في موقع استراتيجي على النيل الأزرق، ويحده شرقاً جسر النيل الأزرق المؤدي إلى وسط الخرطوم، والشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني.

في الأثناء، وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى بلدة الجيلي شمالي مدينة بحري بعد سيطرة الجيش السوداني عليها الأربعاء. وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان تفقد القوات الأمامية ببلدة الجيلي.

ويخوض الجيش والدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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