جاء ذلك حسب التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يورو كونترول" لعام 2024 تحت عنوان "نظرة عامة على الطيران الأوروبي"، الصادر الجمعة.

وحسب التقرير، ارتفع عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول 2% مقارنةً بعام 2023، ليحافظ على صدارته للعام الثالث على التوالي بوصفه أكثر مطارات أوروبا نشاطاً.

وفي قائمة المطارات التي نظَّمت أكبر عدد من الرحلات الجوية يومياً، جاء مطار إسطنبول أولاً، ثم مطار سخيبول أمستردام، بمتوسط ​​1336 رحلة، ثم مطار لندن هيثرو بـ​​1302 رحلة.

وبناءً على معطيات التقرير، احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثالثة في أوروبا بتسيير وسطي 1435 رحلة يومية عام 2024.

وحسب التقرير، احتلت تركيا المرتبة السادسة في ترتيب أكبر 10 دول من حيث تنظيم الرحلات الجوية في أوروبا، بمتوسط ​​3140 رحلة يومية من مطارات البلاد كافة.