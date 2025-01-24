سياسة
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بمتوسط 1401 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول الأكثر نشاطاً في أوروبا للعام الثالث
حافظ مطار إسطنبول على ريادته في أوروبا بوصفه أكثر مطارات القارة نشاطاً للعام الثالث على التوالي، حيث سجل متوسطاً يومياً بلغ 1401 رحلة جوية خلال العام الماضي.
بمتوسط 1401 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول الأكثر نشاطاً في أوروبا للعام الثالث
مطار إسطنبول الدولي يواصل تصدره قائمة مطارات أوروبا الأكثر نشاطاً / صورة: AA 
24 يناير 2025

جاء ذلك حسب التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يورو كونترول" لعام 2024 تحت عنوان "نظرة عامة على الطيران الأوروبي"، الصادر الجمعة.

وحسب التقرير، ارتفع عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول 2% مقارنةً بعام 2023، ليحافظ على صدارته للعام الثالث على التوالي بوصفه أكثر مطارات أوروبا نشاطاً.

وفي قائمة المطارات التي نظَّمت أكبر عدد من الرحلات الجوية يومياً، جاء مطار إسطنبول أولاً، ثم مطار سخيبول أمستردام، بمتوسط ​​1336 رحلة، ثم مطار لندن هيثرو بـ​​1302 رحلة.

وبناءً على معطيات التقرير، احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثالثة في أوروبا بتسيير وسطي 1435 رحلة يومية عام 2024.

وحسب التقرير، احتلت تركيا المرتبة السادسة في ترتيب أكبر 10 دول من حيث تنظيم الرحلات الجوية في أوروبا، بمتوسط ​​3140 رحلة يومية من مطارات البلاد كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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