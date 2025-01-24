فيما كشف إعلام عبري رسمي عن أسماء بارزة لأسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد يتوقع الإفراج عنهم ضمن هذه الدفعة.

وقالت مصلحة السجون في بيان، إنها "تستعد ميدانياً ولوجستياً لتنفيذ خطة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وفق التفاهمات السياسية التي جرى الاتفاق عليها".

ولفتت إلى أنها "تلقت قائمة الأسرى الأمنيين المتوقع الإفراج عنهم من مختلف السجون".

وتابعت: "عقب تنفيذ الإجراءات (الإدارية) المطلوبة في السجون، تتولى وحدة نحشون المركزية (وحدة أمنية خاصة) نقل الأسرى إلى مراكز التجميع الرئيسية في سجنَي عوفر (وسط) والنقب (جنوب)".

وأردفت: "عند وصول الأسرى إلى هذه المراكز، سيجري التعرف عليهم من قبل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث سينتظرون هناك حتى استكمال إجراءات التبادل مع الأسرى الإسرائيليين".

ولم تكشف المصلحة تفاصيل بشأن أعداد وهويات الأسرى الذين ستفرج عنهم.

لكن بحسب بنود الاتفاق، تلتزم إسرائيل الإفراج عن 50 معتقلاً فلسطينياً مقابل كل مجندة إسرائيلية يجري إطلاق سراحها، بينهم 30 محكوماً بالمؤبد و20 من ذوي الأحكام العالية.

وبما أن الفصائل الفلسطينية ستفرج في الدفعة الثانية عن 4 مجندات إسرائيليات، فهذا يعني أن تل أبيب ستفرج في المقابل عن 200 معتقل فلسطيني، بينهم 120 محكوماً بالمؤبد و80 من ذوي الأحكام العالية.

وسيجري إبعاد عدد من هؤلاء الأسرى للخارج، ولذلك غادر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، صباح الجمعة، الضفة الغربية متوجهاً إلى القاهرة ليكون في استقبال الأسرى الذين سيجري إبعادهم.

بدورها، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء اليوم، أن "أسرى المؤبدات زكريا الزبيدي وأحمد البرغوثي ووائل قاسم ومحمود عطا الله سيكونون من ضمن الدفعة المفرج عنها السبت".

وبشأن توقيت الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، مساء اليوم، إن الإفراج عنهم سيكون بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح السبت (بين 8:00 و9:00 ت.غ).

وبينما لم تعلن السلطات الإسرائيلية توقيتاً محدداً للإفراج عنهم، نقلت القناة الـ12 العبرية الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين (لم تكشف هويتهم) قولهم إنه من المتوقع أن تكون عملية الإفراج قبل الساعة الرابعة عصراً (14:00 ت.غ).

وقال المسؤولون إن من المتوقع أن تعلن تل أبيب أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية، مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عبر بيان، أسماء 4 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيُفرَج عنهن السبت، وهن "كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج".

وتبادل الأسرى والمعتقلين المقرر السبت هو الثاني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشهد التبادل الأول الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلاً ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وبينما كان متوقعاً أن تفرج إسرائيل عن هؤلاء عصر ذلك اليوم، تأخر الأمر إلى ما بعد منتصف ليل اليوم التالي، ضمن مساعيها لمنع أي مظاهر احتفالية بهم.

وإجمالاً، تتضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تدوم 42 يوماً، الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

ويُعزى التضارب بشأن أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى إلى الغموض المحيط بوضع الأسرى الإسرائيليين بغزة، من حيث عدد الأحياء والأموات بينهم، ما يؤثر مباشرة على تحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.