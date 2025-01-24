سياسة
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دعوة أممية لالتزام وقف إطلاق النار إثر إعلان تل أبيب عدم الانسحاب من لبنان
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد إعلان تل أبيب أنها لن تتمكن من إكمال انسحابها خلال المدة المحددة في الاتفاق.
دعوة أممية لالتزام وقف إطلاق النار إثر إعلان تل أبيب عدم الانسحاب من لبنان
قوات إسرائيلية جنوب لبنان / صورة: Reuters
24 يناير 2025

ولفت فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل. وأكد أن هذا الأمر هو وحده يمكن أن يضمن تحقيق السلام والأمن والاستقرار بشكل دائم.

وطالب بتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تؤخر عودة الطرفين إلى مناطقهما.

وخلال الشهرين الماضيين، أعاد الجيش اللبناني انتشاره في بلدات جنوبية بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

فيما ارتكب جيش الاحتلال حتى مساء الجمعة 659 خرقاً للاتفاق، ما خلّف 38 قتيلاً و45 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنوعت خروقات إسرائيل للاتفاق بشكل كبير، لكنها تركزت في شن غارات بطيران حربي ومسير، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة للبلدات والمدن التي احتلتها بالجنوب اللبناني خلال الحرب.

ومع قرب انتهاء مهلة الانسحاب من الجنوب اللبناني عند الساعة الـ2:00 من فجر الأحد (ت.غ)، خرجت تصريحات إسرائيلية تتنصل من تلك المهلة التي كانت محددة بـ60 يوماً.

بدوره اعتبر "حزب الله"، الخميس، أن أي تأخير إسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان سيُعدّ "تجاوزاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالب السلطات اللبنانية بالضغط على رعاة الاتفاق (الولايات المتحدة وفرنسا) من أجل تنفيذه بشكل كامل وشامل.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الفائت.

وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجياً خلال مهلة مدتها 60 يوماً من المناطق التي احتلتها في لبنان في أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و69 قتيلاً و16 ألفاً و670 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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