سياسة
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وزارة الخزانة الأمريكية: بدء إلغاء العقوبات على عدد من المستوطنين بالضفة
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تنفيذ قرار رفع العقوبات المفروضة على مستوطنين إسرائيليين "يهددون الأمن في الضفة الغربية"، في عهد سلفه جو بايدن.
وزارة الخزانة الأمريكية: بدء إلغاء العقوبات على عدد من المستوطنين بالضفة
واشنطن تبدأ إلغاء العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية / صورة: AFP
24 يناير 2025

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الجمعة، إلى بدء تنفيذ مرسوم الرئيس ترمب بإلغاء العقوبات على عدد من المستوطنين.

وأوضحت أنه وفقاً للمرسوم الجديد، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، برنامج العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية من موقعه الإلكتروني.

وأردف أنه جرت أيضاً إزالة جميع المستوطنين الإسرائيليين الذين كانت أسماؤهم مدرجة، من قائمة العقوبات.

والاثنين، ألغى ترمب المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه بايدن بشأن فرض عقوبات على "المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية".

وكان المرسوم الملغى يتضمن فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الرئيس السابق بايدن وقع مطلع فبراير/شباط 2024 مرسوماً ينص على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب هذا المرسوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض المستوطنين المتطرفين هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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