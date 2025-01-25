وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، عادت سفارة الإمارات في بيروت إلى ممارسة مهامها بشكل رسمي".

وأكد وكيل الوزارة عمر الشامسي أن "إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات دعم الاستقرار والتنمية في لبنان".

وأشار الشامسي إلى أن "إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويُعزز فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين".

وكان وفد إماراتي رفيع المستوى قد وصل إلى لبنان في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لإجراء الترتيبات لإعادة فتح سفارة أبوظبي لدى بيروت، عقب يوم من توجيه رئاسي بهذا الأمر، وفق بيان للخارجية الإماراتية وقتها.

وأشارت الوزارة آنذاك إلى أن ذلك "‎استجابة لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس لبنان جوزيف عون".

وقبل نحو أسبوع، اتفق رئيسا البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني الذي استقال لاحقاً جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

ومؤخراً انتخب البرلمان اللبناني عون بأغلبية 99 نائباً من أصل 128، قبل أن يؤدي اليمين ليصبح الرئيس الرابع عشر للبنان.