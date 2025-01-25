سياسة
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شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة ومنزلاً في جنين.. والخليل تشهد اندلاع مواجهات
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، هجوماً بالطائرات المسيّرة على مركبة ومنزل بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية والمحتلة، أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين. فيما أُصيب فلسطيني خلال اقتحام الجيش لمدينة الخليل جنوبي الضفة.
شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة ومنزلاً في جنين.. والخليل تشهد اندلاع مواجهات
تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية بمحافظة جنين / صورة: AA
25 يناير 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مساء أمس الجمعة، مركبة في منطقة جبل الداموني قرب المركز الطبي في قباطية جنوب جنين.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد "شابين جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة قباطية".

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وباشرت بعمليات تمشيط في محيط مكان القصف، وأجبرت عائلة على إخلاء منزلها، ونشرت القناصة في المنازل المجاورة.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، جرى وقف عدد من الشبان الفلسطينيين على إثرها، وأجرى معهم جنود الاحتلال تحقيقاً ميدانياً.

وفي بلدة ميثلون جنوب شرق جنين، قالت "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء الحي الغربي للبلدة، وحاصرت منزلاً وقصفت بالطيران المسير موقعاً قرب المنزل المحاصر.

وأضافت أن "قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية وحاصرت منزلاً، وسط اندلاع مواجهات"، كما أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم في محيط المنزل المحاصر.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن "قوات الاحتلال منعت طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف في بلدة ميثلون".

وتزامناً مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة جنين لليوم الخامس، التي أسفرت، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة نحو 50 آخرين، إضافة إلى نزوح المئات، نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات بمختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي الخليل، ذكر شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت مساء أمس الجمعة، مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في محيط البركة الرومانية، لتدور مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأضاف الشهود أن الجيش أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الشبان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان: "إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب في العروب قرب الخليل وجارٍ نقله للمستشفى".

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 875 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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