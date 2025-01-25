سياسة
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تنفيذا لأمر ترمب.. واشنطن تعلن رسميا تغيير اسم خليج المكسيك لـ"خليج أمريكا"
أعلنت واشنطن أمس الجمعة، رسمياً تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي، تنفيذاً لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تنفيذا لأمر ترمب.. واشنطن تعلن رسميا تغيير اسم خليج المكسيك لـ"خليج أمريكا"
ترمب يوقع سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد توليه منصبه / صورة: AFP
25 يناير 2025

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسمياً باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".

وكان ترمب قد أمر بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه وعوداً انتخابية.

وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة الحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".

يُذكر أن القمة الواقعة في ولاية ألاسكا كانت تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريماً للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.

فيما يقع خليج المكسيك جنوب شرقي القارة الأمريكية الشمالية، وتتصل مياهه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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