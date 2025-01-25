وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قواتها تمكنت من تحييد اثنين من إرهابيي PKK في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وتابع البيان أنه جرى تحييد 3 إرهابيين آخرين من PKK/YPG بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل عملياتها العسكرية بشكل مباغت وغير تقليدي وسريع للقضاء على الإرهاب في مصدره.

وتُنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.