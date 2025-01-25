كلمة الرئيس التركي جاءت في المؤتمر الاعتيادي الثامن لفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية فان شرقي البلاد.

وقال أردوغان: "سنمضي نحو أهدافنا بخطوات سريعة بعد القضاء تماماً على آفة الإرهاب التي تعاني منها بلادنا منذ 40 عاماً".

وأوضح أردوغان أن الاستنزاف الحاصل لتنظيم PKK الانفصالي الإرهابي جراء العمليات التركية، والمناخ الذي تشكل في المنطقة مع (انتصار) الثورة في سوريا، شكّلا فرصة للقضاء على مشكلة الإرهاب.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستصل حتماً إلى هدف "تركيا خالية من الإرهاب" بأي وسيلة كانت.

وأضاف: "نأمل أن تُحل هذه المسألة بهدوء ويُسر، وإذا ساروا وراء حسابات أخرى، فإننا سنواصل مكافحة الإرهاب بحزم أكبر".

وأكد أردوغان أن حكومته لن تتسامح مع التمييز القائم على أساس العرق واللغة والثقافة ونمط الحياة، ولن تسمح بالاستقطاب داخل الشعب التركي.

وأردف: "سنواصل احتضان أبناء شعبنا كافة دون تفريق بين تركي وكردي وزازي وعلوي وسني".

ولفت إلى أن حكومته لا تتحرك عبر حسابات ضيقة، وإنما تضع خططاً مستقبلية واقعية لتعزيز تقدم البلاد.

وتابع: "نحن لا نطارد أحلاماً فارغة، بل نسعى وراء أهداف كبيرة كنا نتوق إليها منذ قرون".

وأعرب عن ثقته بفوز "تحالف الجمهور" (الذي يقوده العدالة والتنمية) بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2028.