سياسة
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أردوغان: سنواصل تسخير إمكانياتنا كافة لمساعدة الفلسطينيين قبل رمضان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل تسخير جميع إمكانياتها لمساعدة الفلسطينيين قبل شهر رمضان المبارك، موجهاً رسالة تضامن إلى سكان غزة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج التي توافق ليل الأحد/الاثنين.
أردوغان: سنواصل تسخير إمكانياتنا كافة لمساعدة الفلسطينيين قبل رمضان
الرئيس التركي خلال كلمة له بولاية إسكي شهير شمال غربي تركيا / صورة: AA
25 يناير 2025

وقال أردوغان، في كلمة له بولاية إسكي شهير شمال غربي تركيا: "بمناسبة هذه الليلة المباركة، نبعث برسائل التضامن إلى أشقائنا في غزة وفلسطين، الذين تنفسوا الصعداء قليلاً مع وقف إطلاق النار الذي بدأ الأسبوع الماضي بعد 471 يوماً من الدمار والمجازر والإبادة الجماعية".

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته حيال رؤية الابتسامة لأول مرة على وجوه سكان غزة رغم مشاعر الحزن على استشهاد أكثر من 50 ألف إنسان بريء، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال أردوغان: "لم نترك إخوتنا الفلسطينيين بمفردهم طيلة 15 شهراً، وسنواصل تسخير جميع إمكانياتنا من أجلهم قبل شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "كما نرسل تحياتنا ودعاءنا إلى أشقائنا السوريين الذين نالوا حريتهم أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد ثلاثة عشر عاماً ونصف من الوحشية التي أودت بحياة مليون إنسان".

ولفت أردوغان إلى الموقف المشرف الذي انتهجته تركيا تجاه الشعب السوري في السنوات الأخيرة رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وتابع الرئيس التركي: "إذا كان الشعب السوري وأشقاؤنا في غزة يدعون اليوم لتركيا والأمة التركية بأن يجزيهما الله خيراً، فإن الفضل في ذلك يعود إلى سياستنا الخارجية المرتكزة على الإنسان والضمير".

وفي سياق آخر، أوضح أردوغان أن القضاء التركي يبذل جهوداً كبيرة من أجل كشف جميع ملابسات قضية الحريق الذي نشب في منتجع سياحي بولاية بولو، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مصرع 78 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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