وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت، إن الوزير فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين آخرين.

وستتناول اللقاءات أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، والتطورات الإقليمية الراهنة، حسب المصادر ذاتها.

ومن المقرر أن يشدد فيدان على إرادة تركيا للدفع بالعلاقات مع العراق على أساس الأجندة الإيجابية وفي إطار مؤسسي، وحرصها على تفعيل آليات التعاون المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض، بعد الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل/نيسان 2024.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي جرى إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة إلى المنطقة برمتها، وكذلك دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع العدوان الإسرائيلي والتطورات في سوريا من التأثير سلباً على العراق.

وسينقل وزير الخارجية التركي رسالة مفادها أن إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها.

كما سيعرب عن ارتياح تركيا للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإعلان بغداد تنظيم "PKK" الإرهابي "منظمة محظورة".

وسينقل فيدان، وفق المصادر ذاتها، تطلعات تركيا النهائية المتمثلة في إدراج الجانب العراقي التنظيم على لائحة الإرهاب بشكل رسمي، والقضاء عليه بشكل كامل على الأراضي العراقية.

كما من المنتظر أن يؤكد مواصلة تركيا دعم مشروع "طريق التنمية" الذي توليه أهمية استراتيجية، وكذلك أن يتطرق إلى أهمية رفع العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وسيؤكد فيدان أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسراً إنسانياً قوياً يربط بين العراق وتركيا.

وتربط تركيا بالعراق علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة الجذور، ويعد العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 20 مليار دولار.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة أثمرت عن إقامة تعاون في مجالات شتى.