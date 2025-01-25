سياسة
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أنقرة تعزي في مقتل جنديين عراقيين إثر هجوم PKK الإرهابي
قدمت تركيا، اليوم السبت، تعازيها إلى العراق في مقتل اثنين من جنوده إثر هجوم لتنظيم PKK الإرهابي في محافظة دهوك شمالي البلاد، معربة عن تمنيها بالشفاء العاجل لجندي آخر مصاب.
أنقرة تعزي في مقتل جنديين عراقيين إثر هجوم PKK الإرهابي
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي / صورة: AA
25 يناير 2025

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في بيان على منصة إكس: "نشعر بحزن عميق إزاء مقتل جنديين من قوات حرس الحدود العراقية نتيجة الهجوم الذي نفذه PKK الإرهابي يوم أمس (الجمعة) في محافظة دهوك".

وأضاف المتحدث: "نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العراقي، ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجندي المصاب في الهجوم".

وشدد كيتشيلي على أن تنظيم PKK الإرهابي يمثل تهديداً للأمن القومي لكلّ من تركيا والعراق، كما أنه ينتهك سيادة العراق.

وأكد أن هذا الهجوم الأخير يُظهِر مرة أخرى الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الإرهابي، مشددا على أن تركيا ستواصل العمل مع العراق في مواجهة الإرهاب بشكل مشترك.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم PKK، بعد قتلهما عنصرين من حرس الحدود في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي البلاد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان إن "قوات حرس الحدود اشتبكت مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم PKK في قضاء زاخو، وقتلت 2 من الإرهابيين الذين هاجموا دورياتنا اليوم ".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل جنديين من حرس الحدود وإصابة ثالث إثر هجوم نفذه PKK الإرهابي بمحافظة دهوك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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