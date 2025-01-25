جاء ذلك في تصريحات للأناضول في أثناء وجود فارس بالقاهرة، وأوضح فارس أن الأسرى المبعدين جميعهم رجال، ومن أصحاب الأحكام المؤبدة أو الأحكام العالية، وتُجهَّز وثائق السفر لهم حالياً.

وأشار إلى أن "الأسرى (المبعدين) سيُستقبلون في أحد فنادق القاهرة لأيام، حيث ستُقدَّم لهم الخدمات كافة، مع تنظيم احتفال بسيط لتكريمهم قبل تحديد وجهاتهم النهائية".

وأضاف فارس: "من المتوقع أن يتجه الأسرى إلى عدد من الدول، وستُوضَّح التفاصيل لاحقاً بعد اكتمال الترتيبات".

وأكد أن "مصر وقطر تلعبان دوراً كبيراً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "مصر استقبلت الأسرى، وتحركوا في حافلتين إلى القاهرة، وتجرى حالياً كل الترتيبات والإجراءات الأمنية واللوجستية اللازمة خلال إقامتهم المؤقتة في القاهرة، تمهيداً لانتقالهم إلى وجهاتهم المقبلة".

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) بوصول 70 أسيراً فلسطينياً مبعداً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق إسرائيل سراحهم ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة.

وكشفت القناة أن "الأسرى الخمسين يغادرون معبر رفح (البوابة المصرية) في اتجاه العاصمة القاهرة بعد ساعات من وصولهم واستقبال مسؤولين مصريين ووفد من السفارة الفلسطينية لهم".

وأعلنت هيئة شؤون الأسري الفلسطينية قائمة تضمّ 200 أسير فلسطيني أفرجت إسرائيل عنهم السبت، موضحة أن 70 منهم سيُرحَّلون إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي نفس اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصول 4 مجندات أطلقت حماس سراحهن إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومقابل كل مجندة إسرائيلية يُتبادَل 50 أسيراً فلسطينياً بينهم 30 من أصحاب المؤبدات و20 من ذوي الأحكام العالية، وفق ما أفاد به مصدر من حماس للأناضول السبت.

وإجمالاً، تحتجز إسرائيل حالياً أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر وجود نحو 96 أسيراً إسرائيلياً بغزة.

فيما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكوَّن من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنصّ البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجَزاً بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدَّر بين 1700 و2000.

وبالفعل شهد التبادل الأول، الذي جرى في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلاً فلسطينياً من النساء والأطفال، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.