سياسة
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فيدان من بغداد: يجب علينا تسخير كل إمكانياتنا لمكافحة "PKK" الإرهابي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق "هو جزء لا يتجزأ من أمن تركيا"، مشيراً إلى أهمية التعاون مع بغداد على "تسخير كل الإمكانيات لمكافحة PKK" الإرهابي".
فيدان من بغداد: يجب علينا تسخير كل إمكانياتنا لمكافحة "PKK" الإرهابي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين بالعاصمة بغداد. / صورة: AA
26 يناير 2025

وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن التعاون الأمني بين البلدين أساسي لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، مشيراً إلى أن تنظيم "PKK" الإرهابي يشكل تهديداً كبيراً على كل من تركيا والعراق وسوريا.

وأضاف: "نحن ملتزمون تعزيز التنسيق الأمني بين تركيا والعراق لمكافحة هذه التهديدات".

وقال فيدان إن أنقرة تنظر إلى علاقتها مع العراق بوصفها دولة جارة وشقيقة من منظور استراتيجي، وإن البلدين وقّعا 27 اتفاقية مشتركة ورفعا مستوى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تشكيل لجان عليا.

من جهته، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن العراق وتركيا قد عقدا تفاهمات حول التعامل مع الوضع الأمني في سوريا، بما في ذلك التنسيق لمواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية-السورية. وقال حسين: "ناقشنا مع تركيا آليات التعاون في الوضع الأمني، خصوصاً في مواجهة إرهابيي داعش على الحدود".

وأوضح حسين أن المحادثات شملت أيضاً التنسيق في المسائل الاقتصادية والبحث عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن "العراق وتركيا سيواصلان التنسيق في الاجتماعات المقبلة بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية".

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في وقت حساس، إذ يسعى الجانبان لتعميق التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية، وبخاصة تلك المتعلقة بالجماعات الإرهابية والتهديدات الأمنية على حدودهما المشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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