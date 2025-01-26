وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن التعاون الأمني بين البلدين أساسي لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، مشيراً إلى أن تنظيم "PKK" الإرهابي يشكل تهديداً كبيراً على كل من تركيا والعراق وسوريا.

وأضاف: "نحن ملتزمون تعزيز التنسيق الأمني بين تركيا والعراق لمكافحة هذه التهديدات".

وقال فيدان إن أنقرة تنظر إلى علاقتها مع العراق بوصفها دولة جارة وشقيقة من منظور استراتيجي، وإن البلدين وقّعا 27 اتفاقية مشتركة ورفعا مستوى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تشكيل لجان عليا.

من جهته، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن العراق وتركيا قد عقدا تفاهمات حول التعامل مع الوضع الأمني في سوريا، بما في ذلك التنسيق لمواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية-السورية. وقال حسين: "ناقشنا مع تركيا آليات التعاون في الوضع الأمني، خصوصاً في مواجهة إرهابيي داعش على الحدود".

وأوضح حسين أن المحادثات شملت أيضاً التنسيق في المسائل الاقتصادية والبحث عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن "العراق وتركيا سيواصلان التنسيق في الاجتماعات المقبلة بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية".

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في وقت حساس، إذ يسعى الجانبان لتعميق التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية، وبخاصة تلك المتعلقة بالجماعات الإرهابية والتهديدات الأمنية على حدودهما المشتركة.