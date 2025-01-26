سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: محادثات شراء تيك توك قد تنتهي خلال 30 يوماً
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت، أنه يُجري محادثات مع عدة أطراف بشأن إمكانية شراء تطبيق "تيك توك"، مشيراً إلى أنه من المحتمل اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق في غضون 30 يوماً.
ترمب: محادثات شراء تيك توك قد تنتهي خلال 30 يوماً
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: AA
26 يناير 2025

وأوضح ترمب للصحفيين وهو على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى فلوريدا أنه "رأى اهتماماً كبيراً من عديد من الأشخاص بشأن تيك توك".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرَين مطلعين أن إدارة ترمب تعمل على وضع خطة لإنقاذ تيك توك، تشمل مشاركة محتملة من شركة أوراكل للبرمجيات وبعض المستثمرين الخارجيين بهدف الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال.

وأفاد أحد المصدرَين بأن الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين البيت الأبيض وأطراف أخرى يتضمن بقاء شركة "بايت دانس"، المالكة لتيك توك، في الصين، مع احتفاظها بحصة في الشركة، في حين ستتولى أوراكل إدارة جمع البيانات وتحديث البرمجيات، علماً بأنها تدير البنية التحتية الرقمية للتطبيق.

ورغم هذه المعلومات، أكد ترمب أنه لم يتحدث مع لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، بشأن شراء تيك توك. وأضاف رداً على سؤال حول محاولته إبرام صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ التطبيق، قائلاً: "لا، ليس مع أوراكل. لدي عديد من الأشخاص المهمين الذين يتحدثون معي بشأن شرائه، وأتوقع اتخاذ القرار في غضون 30 يوماً.. الكونغرس أمهلنا 90 يوماً.. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً".

ولم تصدر شركة أوراكل أي تعليق رسمي بشأن الموضوع، ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلين عن "تيك توك" أو "بايت دانس" أو الشركات الأخرى للتعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us