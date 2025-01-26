وأوضح ترمب للصحفيين وهو على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى فلوريدا أنه "رأى اهتماماً كبيراً من عديد من الأشخاص بشأن تيك توك".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرَين مطلعين أن إدارة ترمب تعمل على وضع خطة لإنقاذ تيك توك، تشمل مشاركة محتملة من شركة أوراكل للبرمجيات وبعض المستثمرين الخارجيين بهدف الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال.

وأفاد أحد المصدرَين بأن الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين البيت الأبيض وأطراف أخرى يتضمن بقاء شركة "بايت دانس"، المالكة لتيك توك، في الصين، مع احتفاظها بحصة في الشركة، في حين ستتولى أوراكل إدارة جمع البيانات وتحديث البرمجيات، علماً بأنها تدير البنية التحتية الرقمية للتطبيق.

ورغم هذه المعلومات، أكد ترمب أنه لم يتحدث مع لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، بشأن شراء تيك توك. وأضاف رداً على سؤال حول محاولته إبرام صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ التطبيق، قائلاً: "لا، ليس مع أوراكل. لدي عديد من الأشخاص المهمين الذين يتحدثون معي بشأن شرائه، وأتوقع اتخاذ القرار في غضون 30 يوماً.. الكونغرس أمهلنا 90 يوماً.. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً".

ولم تصدر شركة أوراكل أي تعليق رسمي بشأن الموضوع، ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلين عن "تيك توك" أو "بايت دانس" أو الشركات الأخرى للتعليق.