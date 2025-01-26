سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 13 عنصراً من "PKK" الإرهابي في العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، تحييد 13 عنصراً من تنظيم "PKK" الإرهابي في شمال العراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد 13 عنصراً من "PKK" الإرهابي في العراق
القوات التركية شمال العراق / Others
26 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها تمكنت من تنفيذ العملية في مناطق هاكورك وكارة ومتينا، شمالي العراق.

وأوضحت أن القوات المسلحة التركية تواصل جهودها بكل عزيمة لإحباط محاولات التنظيم، مؤكدة أنها "مستمرة في تدمير أوكار الإرهاب". وأضافت أن العمليات ستستمر بشكل حازم حتى تحييد آخر إرهابي.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية مستمرة ضد تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي يعتبر تهديداً لقواتها ومواطنيها، ويعمل في عدة دول في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران. ويستخدم التنظيم جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، حيث يشن هجماته على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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