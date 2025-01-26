وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها تمكنت من تنفيذ العملية في مناطق هاكورك وكارة ومتينا، شمالي العراق.

وأوضحت أن القوات المسلحة التركية تواصل جهودها بكل عزيمة لإحباط محاولات التنظيم، مؤكدة أنها "مستمرة في تدمير أوكار الإرهاب". وأضافت أن العمليات ستستمر بشكل حازم حتى تحييد آخر إرهابي.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية مستمرة ضد تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي يعتبر تهديداً لقواتها ومواطنيها، ويعمل في عدة دول في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران. ويستخدم التنظيم جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، حيث يشن هجماته على الداخل التركي.