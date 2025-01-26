وقالت حماس في بيان: "شعبنا الذي وقف صامداً أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث، والتي مارسها جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي ضده، ورفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصاً في شمال قطاع غزة، يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه".

وطالبت الإدارة الأمريكية "بالتوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق شعبنا وإرادته الحرة".

ودعت الحركة واشنطن إلى "العمل على تمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتوجيه الضغط على الاحتلال المجرم، لتسريع آليات إعمار ما دمّره خلال حربه الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الحياة فيه إلى طبيعتها".

كما دعت الدول العربية والإسلامية، وبخاصة مصر والأردن، إلى "تأكيد مواقفها الثابتة برفض التهجير والترحيل، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، والعمل على تقديم كل ما يلزم لإزالة آثار العدوان الفاشي الذي تعرض له قطاع غزة".

وأمس السبت، اقترح ترمب، نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن لعدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة رئاسية متجهة نحو ولاية ميامي، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث بشأن استقبال الأردن ومصر لمزيد من الفلسطينيين.. "كل شيء هناك (غزة) مهدم".

بدوره، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان "تصريحات ترمب"، معتبراً الحديث عنها في هذا التوقيت "تماهياً مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير شعبنا".

وقال المكتب: "نثق بأن شعبنا الذي أفشل مخططات التهجير القسري تحت النار والقصف والإبادة، قادر على إحباط هذه الألاعيب المكشوفة التي تهدف إلى تحقيق ما فشل فيه جيش الاحتلال طوال 15 شهراً، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يكون الاحتلال ومتطرفوه أول من يرحب بهذه الأفكار ويدعمها".

وتابع: "الفكرة ستبقى مجرد أوهام في خيال من يطرحها، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة".

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة في عهد جو بايدن شددت على أن وجهة النظر الأمريكية هي أن "غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية".

وقال متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت بات يل، في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن واشنطن "لا تدعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وأن الأمر ليس مطروحاً على الطاولة".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء المراحل التالية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.