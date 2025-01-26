ومنذ صباح الأحد قتل جيش الاحتلال 22 لبنانياً بينهم 6 سيدات، وأصاب 124 آخرين بينهم 12 سيدة ومسعفاً، خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم بالجنوب، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وأضاف أن ذلك يأتي "انطلاقاً من واجبه الوطني في ظل إصرار العدوّ على استهداف العسكريين والأهالي، مُوقِعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر التزام اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية".

وفجر الأحد انتهت مهلة محددة بـ60 يوماً لانسحاب جيش الاحتلال المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

لكن القوات الإسرائيلية تواصل وجودها في قرى لبنانية، وتمنع بنيرانها النازحين من العودة إليها، في خرق صريح للاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف الجيش أنه "يستكمل الدخول إلى عدة بلدات جنوبية والانتشار فيها"، ودعا "المواطنين إلى التزام توجيهات الوحدات العسكرية".

وتمكن نازحون لبنانيون من العودة إلى 26 بلدة في الجنوب، فيما لم يتمكنوا من دخول 19 بلدة أخرى، بحسب مصدر لبناني مطّلع للأناضول.

وأكد الجيش أنه "يتابع الوضع من كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

وتتألف اللجنة الخماسية من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.

ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنانيين في جنوب البلاد من العودة إلى منازلهم "حتى إشعار آخر"، بعد إعلانه عدم انسحابه من المنطقة رغم نهاية الستين يوماً المحددة في الاتفاق.

وادّعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، أن انتشار الجيش "يهدف إلى تمكين انتشار فعَّال للجيش اللبناني تدريجياً، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية من جنوب لبنان".

والجمعة زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن صياغة الجزء المتعلق بمهلة الانسحاب المحددة في الاتفاق "يُفهَم منها أنها قد تستغرق أكثر من 60 يوماً".

كما زعم أن الدولة اللبنانية "لم تنفّذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل"، وبناءً عليه "ستستمر عملية الانسحاب التدريجي (من جنوب لبنان) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، بلا تحديد موعد لإتمام انسحابه.

وأنهى وقف إطلاق النار قصفاً متبادَلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في لبنان.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و80 قتيلاً، و16 ألفاً و753 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال بلدات في جنوب لبنان منذ بدء توغله البري فيه مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.