سياسة
4 دقيقة قراءة
بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال من نتساريم
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح الاثنين، بالعودة إلى منطقة شمال غزة (محافظتا غزة والشمال) بعد تهجيرهم قسراً من منازلهم نتيجة الإبادة الإسرائيلية التي امتدت إلى أكثر من 15 شهراً.
بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال من نتساريم
آلاف النازحين الفلسطينيين يتجمعون من أجل العودة إلى شمال غزة. / صورة: AA
27 يناير 2025

وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال بدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط القطاع تمهيداً لعودة النازحين إلى شماله، فيما باشر عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع بعد تراجع قوات الاحتلال.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنه جرى فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أنه لن يسمح لأي مركبة بالمرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.

وأوضحت أنه سيُفتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، لافتة إلى أن جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.

في غضون ذلك، غصّ شارع الرشيد -وطوله أكثر من ثلاثة كيلومترات- في مدينة الزهراء وأطراف مخيم النصيرات وسط القطاع بعشرات آلاف المواطنين وهم يحملون أطفالهم وحاجاتهم، فيما اصطّفت مئات السيارات وعربات تجرها حمير محمّلة أغراضاً شخصية على غرار الخيام والملابس وقوارير المياه، استعداداً للعودة.

وفي وقت سابق أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات للفلسطينيين بعدم الاقتراب من مواقعه في غزة، وقال إن الجنود أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية عدة مرات، لكنه أضاف: "حتى الآن، لا علم لنا بأي ضرر لحق بالمشتبه بهم نتيجة إطلاق النار".

وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن تل أبيب وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين، بينهم أربيل يهود، مقابل السماح للمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.

ومساء الأحد، أعلنت قطر أنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، جرى التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تسلّم حركة حماس الأسيرة أربيل يهود واثنين من الأسرى قبل الجمعة القادم، كما ستسلّم حماس 3 أسرى إضافيين السبت وفقاً للاتفاق".

‏في المقابل، تتضمن التفاهمات وفق البيان أن "تسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع".

وقالت حماس في بيان، مساء الأحد، إنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم طيلة المرحلة الأولى من الاتفاق.

ورهَن نتنياهو عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى شمال القطاع بالإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، وفق بيان صادر عن مكتبه السبت. ويكمن الخلاف الأساسي في تصنيف الأسيرة، فبينما تصرّ الفصائل الفلسطينية على أنها تُعَدّ عسكرية، تصرّ إسرائيل على أنها مدنية، وفق إعلام عبري.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

ويمتد محور نتساريم بطول سبعة كيلومترات وتنتشر فيه قوات إسرائيلية، وهو يفصل قطاع غزة إلى شطرين، من الحدود الإسرائيلية إلى البحر المتوسط.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us