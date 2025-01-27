وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه بعد مفاوضات مكثفة "ستُنفذ جولة جديدة من عملية إطلاق سراح المحتجزين يوم الخميس المقبل". وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل إطلاق سراح أربيل يهود والجندي أغام بيرغر، ومحتجز آخر لم يُكشف عن اسمه، إضافة إلى 3 محتجزين ستُطلِق حماس سراحهم يوم السبت.

وأضاف البيان أن حماس قدمت قائمة تتضمن أوضاع جميع المحتجزين الذين سيُفرج عنهم في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستسمح بعودة الفلسطينيين النازحين في غزة إلى شمال القطاع اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، في إطار الاتفاق.

من جهتها أكدت قطر، التي قامت بدور الوسيط، التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يشمل تسليم حماس للمحتجزة أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة، وتسليم ثلاثة آخرين يوم السبت، مقابل سماح إسرائيل بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع ابتداءً من الاثنين.

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان أنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

يُذكر أن نتنياهو كان قد رهَن في وقت سابق السماح بعودة مئات الآلاف من المهجرين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بإطلاق سراح أربيل يهود، التي تختلف الأطراف بشأن تصنيفها، إذ تعتبرها الفصائل الفلسطينية عسكرية، فيما تصرّ إسرائيل على أنها مدنية، وفق إعلام عبري.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.