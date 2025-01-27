سياسة
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"كولومبيا لن ترضخ للولايات المتحدة".. بيترو يهاجم ترمب ويتهمه بالعنصرية
اتهم رئيس كولومبيا غوستافو بيترو مساء أمس الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعنصرية، مؤكداً أن الأخير يعتبره "من عرق أدنى".
"كولومبيا لن ترضخ للولايات المتحدة".. بيترو يهاجم ترمب ويتهمه بالعنصرية
الرئيس الكولومبي غوستافو بترو / صورة: AP
27 يناير 2025

وأوضح بيترو في رسالة مفتوحة وجّهها إلى ترمب أنه يرفض مصافحة "تجار الرقيق البيض"، مشدداً على أن كولومبيا لم تعد تركز على الشمال بل على بقية دول العالم.

وتطرّق بيترو إلى رفض كولومبيا استقبال طائرات أمريكية كانت تحمل مهاجرين غير شرعيين كولومبيين مقيدين بالسلاسل، مشيراً إلى أنه قرر إرسال طائرته الرئاسية لنقلهم.

وذكر في رسالته أن دماء الشعب الكولومبي تأتي من "خلافة قرطبة" وحضارة اللاتينيين الرومان من البحر الأبيض المتوسط، الذين أسسوا الديمقراطية في أثينا، بالإضافة إلى دماء "المقاومين السود الذين استعبدتهم الولايات المتحدة".

كما أعرب بيترو عن مخاوفه من أن تحاول واشنطن تنظيم انقلاب ضده على غرار ما حدث مع سلفادور أليندي في تشيلي، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن مقاومة الضغوط: "لقد قاومت التعذيب سابقاً، وسأتمكن من مقاومتكم. لا نريد تجار الرقيق قرب كولومبيا، كان لدينا بالفعل كثير منهم لكننا تحررنا في النهاية. لانقبل إلا عشاق الحرية فقط في كولومبيا".

وفي سياق رفضه الممارسات الأمريكية، أضاف بيترو: "هؤلاء هم الولايات المتحدة، وأمام هؤلاء أنحني، ولا أنحني أمام كائن آخر مهما كان"، مؤكداً أنه إذا ما انقلب عليه ترمب، سترد عليه "الأمريكتان والبشرية جمعاء"، كما وصف كولومبيا بأنها "أول أرض تحررت في أمريكا" قبل واشنطن، مشيراً إلى أن بلاده تحترم الحرية والمقاومة.

وأشار بيترو في رسالته إلى تاريخ كولومبيا في مقاومة القوى الأجنبية، بما في ذلك انفصال بنما عندما حاولت أمريكا السيطرة عليها، مؤكداً أن كولومبيا لا تخشى الحصار الأمريكي.

وتأتي رسالة بيترو في سياق أزمة دبلوماسية بين كولومبيا والولايات المتحدة، نشأت بعدما حاولت واشنطن ترحيل مهاجرين غير شرعيين كولومبيين مقيدين بالسلاسل على متن طائرات عسكرية، كما فعلت مع البرازيليين سابقاً. ووفق تقارير، رفضت كولومبيا استقبال تلك الطائرات، ليقرر الرئيس بيترو إرسال طائرته الرئاسية لنقل المهاجرين إلى بلادهم، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 25% احتجاجاً على إجراءات ترمب، مشدداً على أن حكومته لن تقبل طائرات تحمل مهاجرين دون بروتوكولات إنسانية.

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية أو عقوبات على كولومبيا بعد موافقة الأخيرة على قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات ستظل سارية حتى وصول أول طائرة تحمل المبعدين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن جميع الدول يجب أن تتعاون في قبول ترحيل مواطنيها غير الشرعيين من الولايات المتحدة. بدوره، أعلن وزير خارجية كولومبيا لويس جلبيرتو موريلو، انتهاء الأزمة مع واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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