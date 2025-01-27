ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق، الذي نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، توقف الصندوق الأسود عن تسجيل بيانات الطائرة وأصوات قمرة القيادة قبل نحو كيلومترين من وصول الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" إلى مدرج مطار موسان الدولي بمدينة موان.

وأشار التقرير إلى العثور على بقايا طيور في محرك الطائرة، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن توقيت اصطدام الطائرة بسرب الطيور أو عدد الطيور المتسببة في الحادث، موضحاً أن تحليل البيانات والوقوف على سبب الحادث قد يستغرق عدة أشهر.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة JoongAng Daily الكورية الجنوبية، نقلاً عن مسؤولين، أن عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالحادث قد انتهت بموافقة عائلات الضحايا.

وتعرضت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" لحادث في أثناء هبوطها في مطار موسان الدولي بمدينة موان، الواقعة على بُعد 288 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة سيول، ما أسفر عن مقتل 179 شخصاً، وفقاً لآخر حصيلة أعلنتها الجهات المعنية.

وكانت الرحلة التي انطلقت من العاصمة التايلاندية بانكوك في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقل على متنها 175 راكباً، جميعهم كوريون جنوبيون باستثناء اثنين من التايلانديين، إلى جانب 6 من أفراد الطاقم.