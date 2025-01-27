سياسة
3 دقيقة قراءة
للمرة السابعة.. نتنياهو أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة السابعة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
للمرة السابعة.. نتنياهو أمام المحكمة المركزية للرد على تهم فساد
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Others
27 يناير 2025

وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر دخول نتنياهو قاعة المحكمة، برفقة طبيبه الخاص تسفي بيركوفيتش.

وفي نهاية ديسمبر/أيلول الماضي خضع نتنياهو لعملية استئصال البروستاتا، ما حال دون حضوره الجلسات السابقة. وفي يوم الجمعة الماضي، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب وضعه الصحي، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه جرى استئناف الشهادة بعد رفض قضاة اللجنة طلب محامي الدفاع بتقليص عدد الجلسات إلى واحدة في الأسبوع بدلاً من ثلاث. وأضافت القناة أن نتنياهو ما زال يدلي بشهادته في قاعة المحكمة الآمنة في تل أبيب بدلاً من محكمة القدس بسبب الظروف الأمنية.

وقال نتنياهو للقضاة: "أريد أن أقول إني خضعت لعملية جراحية منذ أقل من شهر بقليل، ولم أتعاف بالضبط كما كان متوقعاً، إذ إنني كرئيس للوزراء كنت مضطراً للتعامل مع قضايا في الكنيست لساعات طويلة بعد خروجي من العملية، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بإطلاق سراح الرهائن والأحداث التي جرت في لبنان". وأضاف: "أنا بصدد التعافي، ولكن لم أتعاف تماماً بعد".

وتستمر محاكمة نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد، وهي "1000" و"2000" و"4000". وتشمل هذه القضايا اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة. وجرى تقديم لائحة الاتهام المتعلقة بهذه القضايا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت.

وتتمثل أبرز التهم في "الملف 1000" في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم في مجالات عدة. أما في "الملف 2000"، فيُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. وفي "الملف 4000"، يتعلق الاتهام بتقديم تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، مالك موقع "واللا" الإخباري، مقابل تغطية إعلامية مؤيدة له.

بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى الآن، إذ ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us