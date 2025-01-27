وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا بأن طائرة مسيّرة قصفت المركبة في أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل مخيم نور شمس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين.

وسبق الاقتحام هجوم جوي عبر طائرات مسيّرة استهدفت مركبة فلسطينية في محيط مخيم نور شمس شرقي المدينة، تبعه قصف ثان في مخيم طولكرم، وفق الوكالة.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بـ"وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال (الإسرائيلي) لمركبة في مخيم نور شمس".

ولليوم السابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 16 فلسطينياً، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى ظهر الاثنين، عن مقتل 880 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.