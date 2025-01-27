سياسة
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مع بداية عودة النازحين.. وصول أول دفعات المساعدات القطرية إلى قطاع غزة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، عن دخول أولى دفعات المساعدات الإنسانية القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) في أقصى شمال القطاع، في وقت تشهد فيه المنطقة بداية عودة النازحين  إلى الشمال.
مع بداية عودة النازحين.. وصول أول دفعات المساعدات القطرية إلى قطاع غزة
وصول المساعدات القطرية إلى غزة / Others
27 يناير 2025

وجاء في بيان الوزارة أنه "استكمالاً للجسر البري القطري لإمداد غزة بالوقود، الذي انطلق من معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل، دخلت إلى قطاع غزة الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر إيريز".

وأشار البيان إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي جرى إدخالها بلغ 2600 طن، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وأوضح البيان أن هذه المساعدات تأتي "في إطار دعم دولة قطر المتواصل للشعب الفلسطيني، وتعزيز جهودها في مساعدة الفلسطينيين خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها".

وفي وقت لاحق من اليوم، بدأ النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة العودة إلى الشمال، وذلك في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتضمن الاتفاق، الذي يستمر 42 يوماً، تسليماً متبادلاً للأسرى، دخول مساعدات إنسانية، وعودة النازحين، إلى جانب التفاوض للانتقال إلى مراحل أخرى من الاتفاق بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدعم الأمريكي كان قد مهد الطريق لتصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ما أسفر عن استشهاد وجرح نحو 159 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 14 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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