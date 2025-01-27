سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب رئيس "العدالة والتنمية" التركي في زيارة رسمية إلى دمشق
أجرى وفد تركي برئاسة ظافر صاري قايا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية زيارة إلى العاصمة السورية دمشق بعد زيارات إلى محافظات إدلب وحلب وحماة وحمص.
نائب رئيس "العدالة والتنمية" التركي في زيارة رسمية إلى دمشق
محافظ دمشق ماهر مروان مع ظافر صاري قايا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية. / صورة: AK Parti
27 يناير 2025

وضم الوفد الذي ترأسه صاري قايا، نائب رئيس الشؤون الخارجية للحزب فوزي شان فيردي، ورئيس الاتحاد الديمقراطي الدولي كنان أصلان، ورجل الأعمال مصطفى أصلان.

وذكر حزب العدالة والتنمية في بيان رسمي على موقعه، أن صاري قايا والوفد المرافق له زاروا كنيسة مريم العذراء في دمشق القديمة، والتقى الوفد مع بطاركة الكنيسة، ثم توجه الوفد إلى سوق الحميدية حيث التقى الوفد التركي الباعةَ وتحدثوا مع المواطنين السوريين.

وتوجه الوفد التركي الذي لاقى اهتماماً كبيراً من السوريين إلى الجامع الأموي لاداء صلاة الجمعة. زار صاري قايا قبر صلاح الدين الأيوبي ومقابر الشهداء الأتراك، والتقى إمام الجامع الأموي.

وبعد صلاة الجمعة، تفقد صاري قايا تكية السليمانية، إحدى أهم الآثار العثمانية في دمشق، وزار المقبرة التي تضم قبور السلطان وحيد الدين وآخرين من الأسرة العثمانية.

كما التقى الوفد الذي يترأسه صاري قاي محافظَ دمشق ماهر مروان، إذ أعرب الأخير عن سعادته الكبيرة بالزيارة واستعرض أنشطة ديوان المحافظ للضيوف الأتراك.

وقال محافظ دمشق: "نشكر تركيا حكومة وشعباً على دعمها للثورة السورية، لقد وقف الشعب التركي والحكومة التركية دائماً إلى جانب الثورة السورية، وتركيا شريكة في هذا الانتصار".

وأكد مروان أن العلاقات بين البلدين عميقة ومتجذرة قائلاً "نحن نعمل على تطوير دمشق ونريد تطوير هذه الخدمة مع أنقرة في مجالات مختلفة، ونريد الاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومات المحلية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

ومنذ اليوم التالي، تدير حكومة برئاسة محمد البشير المرحلة الانتقالية، بتكليف من الشرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us