وضم الوفد الذي ترأسه صاري قايا، نائب رئيس الشؤون الخارجية للحزب فوزي شان فيردي، ورئيس الاتحاد الديمقراطي الدولي كنان أصلان، ورجل الأعمال مصطفى أصلان.

وذكر حزب العدالة والتنمية في بيان رسمي على موقعه، أن صاري قايا والوفد المرافق له زاروا كنيسة مريم العذراء في دمشق القديمة، والتقى الوفد مع بطاركة الكنيسة، ثم توجه الوفد إلى سوق الحميدية حيث التقى الوفد التركي الباعةَ وتحدثوا مع المواطنين السوريين.

وتوجه الوفد التركي الذي لاقى اهتماماً كبيراً من السوريين إلى الجامع الأموي لاداء صلاة الجمعة. زار صاري قايا قبر صلاح الدين الأيوبي ومقابر الشهداء الأتراك، والتقى إمام الجامع الأموي.

وبعد صلاة الجمعة، تفقد صاري قايا تكية السليمانية، إحدى أهم الآثار العثمانية في دمشق، وزار المقبرة التي تضم قبور السلطان وحيد الدين وآخرين من الأسرة العثمانية.

كما التقى الوفد الذي يترأسه صاري قاي محافظَ دمشق ماهر مروان، إذ أعرب الأخير عن سعادته الكبيرة بالزيارة واستعرض أنشطة ديوان المحافظ للضيوف الأتراك.

وقال محافظ دمشق: "نشكر تركيا حكومة وشعباً على دعمها للثورة السورية، لقد وقف الشعب التركي والحكومة التركية دائماً إلى جانب الثورة السورية، وتركيا شريكة في هذا الانتصار".

وأكد مروان أن العلاقات بين البلدين عميقة ومتجذرة قائلاً "نحن نعمل على تطوير دمشق ونريد تطوير هذه الخدمة مع أنقرة في مجالات مختلفة، ونريد الاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومات المحلية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

ومنذ اليوم التالي، تدير حكومة برئاسة محمد البشير المرحلة الانتقالية، بتكليف من الشرع.