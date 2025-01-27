سياسة
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أردوغان يثمن صمود شباب غزة بوجه الاحتلال.. ويحيي شباب سوريا "الثوريين"
أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على شباب فلسطين الشجعان وخصّ بالذكر الصامدين في غزة بوجه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، كما بعث تحياته لشباب سوريا الثوريين.
أردوغان يثمن صمود شباب غزة بوجه الاحتلال.. ويحيي شباب سوريا "الثوريين"
الرئيس التركي يوجه تحية لشباب فلسطين الصامدين في غزة بوجه إرهاب الدولة الإسرائيلي / صورة: AA
27 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "باسم شبيبة حزب العدالة والتنمية أحيي شباب فلسطين وغزة الشجعان الذين لم يستسلموا لإرهاب الدولة الإسرائيلي، وشباب سوريا الثوريين الذين أنهوا ظلم البعث بانتصار ملحمي".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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