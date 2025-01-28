سياسة
3 دقيقة قراءة
عودة 300 ألف مهجَّر فلسطيني إلى شمال غزة.. والاحتلال يقرّ بارتكاب خروقات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عودة نحو 300 ألف مُهجَّر فلسطيني إلى شمال القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكه الاتفاق بزعم وجود تهديد على قواته من بعض الفلسطينيين.
عودة 300 ألف مهجَّر فلسطيني إلى شمال غزة.. والاحتلال يقرّ بارتكاب خروقات
مهجرون فلسطينيون في طريق عودتهم إلى شمال غزة / صورة: AFP
28 يناير 2025

وقال المكتب في بيان عبر منصة تليغرام أمس الاثنين: "عاد اليوم أكثر من 300 ألف نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد (غرب) وصلاح الدين (شرق)، بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي (حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ)".

ومساء الأحد، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه سيسمح بعودة الفلسطينيين مشياً على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم (وسط)، ومن خلال شارع الرشيد، بينما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين.

وأزال جيش الاحتلال صباح أمس الاثنين، الحواجز التي نصبها في ممر نتساريم وسط القطاع، الذي فصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شمال القطاع عن باقي أنحائه.

وأثارت مشاهد عودة المهجرين الفلسطينيين إلى الشمال حالة استياء في إسرائيل، إذ عنونت القناة "12" العبرية الخاصة خبرها الرئيسي صباح الاثنين، بالقول إن "النازحين الفلسطينيين يحتفلون بإذلال إسرائيل".

خرق الاتفاق

في الأثناء، أقر جيش الاحتلال بانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً، في بيان على منصة "إكس": "خلال آخر 24 ساعة، نفّذت قواتنا عمليات مركزة ضد مشتبه بهم شكّلوا تهديداً للقوات في قطاع غزة"، وفق ادعائه.

وزعم أنه "رصد عدداً من الحوادث التي تحرّك فيها مشتبه بهم تجاه القوات وشكّلوا تهديداً عليها في مناطق مختلفة من القطاع"، مضيفاً أن جنوده "ردّوا بإطلاق النار لتفريقهم".

وأضاف: "في شمال القطاع، رصدت القوات مشتبهاً به مثّل تهديداً عليها، فأطلقت النار لإبعاده. ولم يبتعد المشتبه به، ولأنه واصل تشكيل تهديد للقوات، جرى إطلاق نار إضافي لإزالة التهديد"، وفق تعبيراته.

وتابع أن طائرة مسيرة تابعة له "أطلقت النار في وسط قطاع غزة لتفريق مركبات مشبوهة كانت تتحرّك شمالاً داخل منطقة غير مصرح بالمرور فيها وفق الاتفاق ودون إجراء الفحص اللازم، مما يُعدّ خرقاً للإطار المتفق عليه"، على حد زعمه.

وختم البيان بالقول: "يجدد الجيش الإسرائيلي دعوته السكان الفلسطينيين إلى ضرورة التزام تعليماته، والامتناع عن الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us