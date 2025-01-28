سياسة
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البرازيل تستدعي مبعوث واشنطن بعد ترحيل مهاجرين برازيليين بطريقة "مهينة"
استدعت الحكومة البرازيلية أمس الاثنين، أعلى مبعوث في السفارة الأمريكية لدى برازيليا، غابرييل إسكوبار، لتقديم توضيحات بشأن المعاملة "المهينة" التي تعرض لها مهاجرون برازيليون في أثناء عملية ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بلادهم الأسبوع الماضي.
البرازيل تستدعي مبعوث واشنطن بعد ترحيل مهاجرين برازيليين بطريقة "مهينة"
مبعوث السفارة الأمريكية في البرازيل، غابرييل إسكوبار / صورة: AP
28 يناير 2025

وأعربت وزارة الخارجية البرازيلية عن غضبها من مشهد وصول المهاجرين مكبلين بالأصفاد، مما دفعها إلى استدعاء المسؤول الأمريكي.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، إذ تستعد دول أمريكا اللاتينية للتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العائد إلى السلطة وبرنامجه الصارم ضد الهجرة.

وكانت الحكومة البرازيلية قد انتقدت في بيان يوم السبت ما وصفته بـ"التجاهل الصارخ" لحقوق المهاجرين المطرودين، فقد أفاد بعضهم بأنهم تعرضوا للحرمان من الماء واستخدام دورات المياه خلال رحلة العودة.

كما بثت القنوات التليفزيونية البرازيلية لقطات تُظهر بعض المهاجرين وهم ينزلون من الطائرة وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالأصفاد.

وفي هذا السياق، أشار مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عملية الترحيل لم تكن مرتبطة بتعليمات الرئيس ترمب التي أصدرتها إدارته الأسبوع الماضي، بل كانت نتيجة لاتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والبرازيل جرى التوصل إليه عام 2017.

وتشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن نحو 11 مليون مهاجر غير مسجل يقيمون في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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