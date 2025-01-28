سياسة
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مصر تعلن فتح معبر رفح قريباً بوجود مراقبين أوروبيين
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيُفتح قريباً بعد استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني، مع وجود مراقبين أوروبيين.
مصر تعلن فتح معبر رفح قريباً بوجود مراقبين أوروبيين
معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة / صورة: AA Archive
28 يناير 2025

وفي مقابلة مسجلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء الاثنين، أوضح عبد العاطي أن "المساعدات الإنسانية والطبية تسير بشكل جيد، فقد تجاوزت الأعداد المتفق عليها من شاحنات المساعدات بمعدل 600 شاحنة يومياً".

وأضاف الوزير المصري: "مصر توفر جميع التسهيلات الممكنة، وتدخل المساعدات من معبر كرم أبو سالم، ومع اقتراب اكتمال الاستعدادات على الجانب الفلسطيني، سيبدأ تشغيل معبر رفح قريباً".

وتابع عبد العاطي قائلاً: "الجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر عديداً من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيجري إرسال مراقبين من الاتحاد الأوروبي لتشغيله".

وفي وقت سابق، قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنه توجد إصلاحات جارية في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيجري فتحه فور الانتهاء من تلك الإصلاحات.

ومنذ 24 مايو/أيار الماضي، يجري إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي معبر رفح وأحرق أجزاء منه خلال العمليات العسكرية التي بدأت في السابع من الشهر نفسه.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً، وفتح معبر رفح بعد مرور 7 أيام من تنفيذ الاتفاق.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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