سياسة
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عكس أرقام الجيش.. الدفاع الإسرائيلية: أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ بدء جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عكس أرقام الجيش.. الدفاع الإسرائيلية: أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ 7 أكتوبر
إصابة جنود إسرائيليين خلال الحرب على غزة / صورة: AA
28 يناير 2025

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب: "يعالج قسم التأهيل بوزارة الدفاع أكثر من 15 ألف جريح من عناصر الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ اندلاع الحرب".

وما ذكرته وزارة الدفاع يفوق بكثير الرقم الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو إصابة 5667 عسكرياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُظهر الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال أن "5667 جندياً أُصيبوا منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 2570 بالمعارك البرية في القطاع" التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشمل المعطيات، الجنود الذين أصيبوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، ولا تشمل عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك".

ولا تفسر وزارة الدفاع أسباب هذا التفاوت الكبير بين الرقم الذي أعلنته وما صرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب موقع الجيش، فإن 16 جندياً ما زالوا يتلقون العلاج في حالة خطيرة و169 بحالة متوسطة و4 طفيفة، فيما قُتل 841 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 405 في المعارك البرية بغزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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