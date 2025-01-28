وقال الجيش الأوكراني في بيان إن روسيا أطلقت 100 طائرة مسيّرة في الهجوم، مشيراً إلى أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 65 مسيّرة فيما لم تبلغ 28 مسيّرة أخرى أهدافها.

وأضاف البيان أن مسيّرتين عادتا باتجاه روسيا وروسيا البيضاء، وبقيت واحدة في المجال الجوي الأوكراني، بينما لم يكشف عن مصير 4 مسيّرات أخرى.

وفي منطقة خاركيف، قال الحاكم المحلي إن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعدة منازل، كما أكد الجهاز الحكومي لخدمات الطوارئ أن الحرائق اجتاحت منشآت إنتاجية، ما أدى إلى إصابة شخصين آخرين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأفاد إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، في منشور له عبر تليغرام بأن الهجمات الروسية تسببت في إصابة شخصين آخرين، مشيراً إلى تنفيذ 362 هجوماً على تجمعات سكنية بالمنطقة بالأمس.

كما شنت القوات الروسية هجمات بطائرات مسيّرة على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، ما تسبب بأضرار في عدة مبانٍ سكنية وسيارات، دون أن تُسجَّل إصابات، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.