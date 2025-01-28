سياسة
1 دقيقة قراءة
فيدان يشارك في اجتماع وزاري بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في أنقرة
يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم غد الأربعاء، في اجتماع وزاري يجمع بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان بالعاصمة أنقرة، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث.
فيدان يشارك في اجتماع وزاري بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في أنقرة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
28 يناير 2025

ووفقاً لمصادر دبلوماسية تركية، سيضم الوفد التركي كلاً من وزير التجارة عمر بولاط، ووزير النقل عبد القادر أورال أوغلو، إلى جانب فيدان.

ومن الجانب الأذربيجاني، يشارك وزير الخارجية جيهون بيراموف، ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف، ووزير النقل رشاد نبييف.

أما الوفد الأوزبكي، فيضم وزير الخارجية بختيار سعيدوف، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة لازيز قديروف، ووزير النقل إلهوم محكموف.

وسيناقش الاجتماع ملفات بارزة تشمل السياسة الخارجية وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى تطوير شبكات النقل الإقليمية والتعاون في قطاعات النقل والاتصالات.

ومن المنتظر أن يُختتم اللقاء بتوقيع "إعلان أنقرة"، الذي سيحدد ملامح خريطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة، إلى جانب خطة عمل تشمل المجالات ذات الأولوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us