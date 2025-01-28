سياسة
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فيدان يلتقي نظيره السعودي في الرياض ويناقشان الملفات الإقليمية والدولية
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض.
فيدان يلتقي نظيره السعودي في الرياض ويناقشان الملفات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي / صورة: AA
28 يناير 2025

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر استقبال فيدان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.

ومن المتوقع أن تتناول لقاءات وزير الخارجية التركي في السعودية 5 ملفات رئيسية هامة، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية بشكل متسارع.

وستتناول اللقاءات أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، ومنها تعزيز التجارة بين البلدين، إذ تهدف تركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية.

ومن المنتظر أن يبحث فيدان أهمية مجلس التنسيق التركي-السعودي بوصفه آلية مهمة لتعميق التعاون الثنائي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

ومن المنتظر أن يشدد على ضرورة زيادة الانخراط الدولي مع الحكومة السورية الجديدة، وهو ما تحظى مواقف السعودية بشأنه بتقدير كبير لدى أنقرة، وكذلك أهمية التعاون بين تركيا والسعودية في مجال رفع العقوبات عن سوريا.

وسيناقش الوزير التركي ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل من أجل تثبيت الهدنة في قطاع غزة وتحقيق السلام المستدام، وتأكيد أهمية التعاون بين تركيا والسعودية في تنفيذ رؤية الحل القائم على الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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