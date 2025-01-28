سياسة
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سيلتقي الشرع.. وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الأسد
وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
سيلتقي الشرع.. وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الأسد
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع / صورة: AA
28 يناير 2025

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عبر تليغرام أنه "للمرة الأولى منذ التغيير السياسي في سوريا، وصل وفد روسي إلى دمشق في زيارة".

وأضافت الوكالة أن الوفد يضم ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، وألكسندر لافرينتييف، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال موقع RT الروسي إنه "من المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، مباحثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع، ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".

ونقل الموقع الروسي عن ميخائيل بوغدانوف قوله إن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا، وفق قاعدة المصالح المشتركة"، مشددا على أن "روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد".

وكانت فصائل سورية قد سيطرت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، مما أدى إلى إنهاء 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تُدير حكومة محمد البشير شؤون البلاد تحت تكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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