وقال متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة: "نواصل تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية (غير المباشرة) من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة" بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح أنه "من غير المستبعد" تقديم الموعد المحدد لبدء المفاوضات في اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، "حال توفرت الظروف".

وأضاف الأنصاري: "لا يوجد خرق حقيقي للاتفاق حتى الآن، وما حدث لا يرقى إلى تصعيد يؤدي إلى فشل الصفقة".

وذكر أنه "سيجري تسليم المحتجزة أربيل يهود التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة، ولا نزال نبحث موعد التسليم".

وأكد أن اللجنة القطرية-المصرية التي بدأت عملها الاثنين، مع عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمالها عبر شارع صلاح الدين في محور نتساريم "تفتش فقط السيارات العائدة إلى شمال غزة، ودورها فني محدود ومؤقت ويجب ألا نضخمه".

ونفى الأنصاري وجود معلومات محددة بشأن موعد افتتاح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر من الجانبين، مشيراً إلى وجود "لجان فنية تعمل على وجهات الأسرى الفلسطينيين السبعين المُبعَدين وفق اتفاق غزة ويوجدون في القاهرة حالياً".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.