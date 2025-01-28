وأشارت شركة "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" في رسالة وجهتها إلى إيلون ماسك، المتوقع أن يتولى رئاسة قسم كفاءة الحكومة الأمريكية، إلى أن تركيا تستحوذ على 65% من سوق الطائرات المسيرة عالمياً.

واعتبرت الشركة في رسالتها أن "السياسات الضعيفة للحكومة الأمريكية وبطء اتخاذ القرار، فتحا المجال أمام منافسين مثل الصين وتركيا وإسرائيل لجذب عملاء دوليين مهمين في سوق صادراتنا إلى صفوفها".

وتابعت: "بينما تنتظر الحكومة الأمريكية التحرك، فقدنا مبيعات لمصلحة هؤلاء المنافسين. هناك حاجة ماسة إلى قيادة جريئة، والجهود الإصلاحية السابقة فشلت". وطالبت ماسك بإجراء إصلاحات في السياسات المتعلقة بقطاع الدفاع.

كما بيّنت الشركة أنها طورت تقنيات دفاعية لدعم الولايات المتحدة وحلفائها على مدى أكثر من 30 عاماً، مؤكدة كفاءتها في مجال الطائرات المسيرة.

وقالت إن السياسات والتشريعات الحالية في قطاع الدفاع تفرض تحديات متعددة، مشددةً على الحاجة الملحة للإصلاح في هذا المجال.

وأكدت "جنرال أتوميكس" استعدادها للعمل مع رئاسة قسم كفاءة الحكومة الأمريكية، لافتة إلى أن ماسك يمكنه الاستفادة من خبراتهم للتعامل مع السياسات والإجراءات التي تعرقل تسليم القدرات الحيوية للمقاتلين في الوقت المناسب.