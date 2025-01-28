وأوضح الهلال الأحمر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح المتجر حضره أمينها العام مراد إيليالتي، ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في حلب محمد شمّا.

وأضاف أن المتجر الذي سيكون مفتوحاً 5 أيام في الأسبوع، لتلبية احتياجات أساسية للمحتاجين في المنطقة، مثل الغذاء والملابس.

وأكد البيان أن أنشطة المساعدات في سوريا ستتنوع أكثر، بفضل دعم الجهات المانحة في تركيا.

وبعد حفل الافتتاح، تسوّق عدد من المواطنين في المتجر وانتقوا الملابس المناسبة لهم ولأولادهم.

ووصل عدد متاجر "المحبة" العائدة للهلال الأحمر التركي في عموم سوريا إلى 8 متاجر.