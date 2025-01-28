سياسة
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الثامن داخل سوريا.. الهلال الأحمر التركي يفتتح "متجر المحبة" الخيري بحلب
افتتحت منظمة الهلال الأحمر التركي "متجر المحبة" الخيري في مدينة حلب السورية، لتلبية احتياجات أساسية للمحتاجين من غذاء وملابس.
الثامن داخل سوريا.. الهلال الأحمر التركي يفتتح "متجر المحبة" الخيري بحلب
الهلال الأحمر التركي يفتتح "متجر محبة" في مدينة حلب السورية / صورة: AA
28 يناير 2025

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح المتجر حضره أمينها العام مراد إيليالتي، ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في حلب محمد شمّا.

وأضاف أن المتجر الذي سيكون مفتوحاً 5 أيام في الأسبوع، لتلبية احتياجات أساسية للمحتاجين في المنطقة، مثل الغذاء والملابس.

وأكد البيان أن أنشطة المساعدات في سوريا ستتنوع أكثر، بفضل دعم الجهات المانحة في تركيا.

وبعد حفل الافتتاح، تسوّق عدد من المواطنين في المتجر وانتقوا الملابس المناسبة لهم ولأولادهم.

ووصل عدد متاجر "المحبة" العائدة للهلال الأحمر التركي في عموم سوريا إلى 8 متاجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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