سياسة
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حماس تبحث مع مصر تشكيل حكومة توافق وطني بغزة إلى جانب آليات وقف إطلاق النار
قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إنها استعرضت مع مصر جهود تشكيل حكومة توافق وطني في قطاع غزة أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
حماس تبحث مع مصر تشكيل حكومة توافق وطني بغزة إلى جانب آليات وقف إطلاق النار
وفد من حماس يبحث مع رئيس الاستخبارات المصرية تشكيل حكومة توافق وطني في غزة / صورة: Reuters
28 يناير 2025

وأوضحت الحركة في بيان أن وفد قياداتها، برئاسة محمد درويش، التقى مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مشيرة إلى أنه ضم أيضاً "خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد".

وأفادت حماس بأنه "جرى بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى بوساطة مصرية-قطرية".

كما بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي جرت وضرورة التزام الاحتلال كل ما اتُّفق عليه من دون تسويف أو تعطيل، وفق البيان.

وأشارت "حماس" إلى "استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني (في غزة) أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان الاتفاق ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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