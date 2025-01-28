وأوضحت الحركة في بيان أن وفد قياداتها، برئاسة محمد درويش، التقى مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مشيرة إلى أنه ضم أيضاً "خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد".

وأفادت حماس بأنه "جرى بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى بوساطة مصرية-قطرية".

كما بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي جرت وضرورة التزام الاحتلال كل ما اتُّفق عليه من دون تسويف أو تعطيل، وفق البيان.

وأشارت "حماس" إلى "استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني (في غزة) أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان الاتفاق ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.