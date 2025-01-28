وأضاف بالماس، في مقابلة مع صحيفة "ريال نيوز" اليونانية، نُشرت الثلاثاء: "قد يكون اليونانيون أشقاءنا، لكنّ إسرائيل جارتنا. الإسرائيليون قريبون جداً منا، يمكنهم الوصول إلينا في غضون ثلاث دقائق".

وأضاف أن بلاده ستمنح أولوية لإسرائيل في استخدام قاعدة بافوس الجوية المقرر تجديدها من الولايات المتحدة، وقاعدة ماري البحرية التي هي قيد الإنشاء.

وذكر بالماس أن القواعد المذكورة ستكون متاحة أيضاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن ودول صديقة أخرى. وأشار إلى أن الأنظمة التي سيجري تركيبها في القاعدة الجوية الموسَّعة في بافوس ستشكل مظلة دفاع جوي تغطي قبرص بأكملها.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة جنوب قبرص اليونانية تخطط للسماح لعناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) بالتمركز في مطاري باف ولارنكا لأغراض أمنية.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية في جنوب قبرص اليونانية، أجرت فرق من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "(لموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عمليات تفتيش في مطار لارنكا والمناطق المحيطة به، بما في ذلك السواحل القريبة، باستخدام كاميرات مزودة بعدسات مكبرة ومعدات خاصة، وبمرافقة الشرطة المحلية.

كما أفادت مواقع إلكترونية بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي طلب نشر أفراد مسلحين في برج مراقبة مطار لارنكا، وهو ما قوبل بالموافقة من إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأجرت الاستخبارات الإسرائيلية تفتيشاً مماثلاً لمطار باف في جنوب قبرص اليونانية قبل 10 أيام وطلبت نشر عناصر مسلحة في المطار بما في ذلك برج المراقبة.

من جانبه، نشر موقع "Dialogos" صوراً لفريق الاستخبارات الإسرائيلية في أثناء عمليات التفتيش في لارنكا، متسائلاً عن الصلاحيات القانونية التي تسمح للإسرائيليين بالسيطرة على المطارات والمواني في جنوب قبرص اليونانية، مطالباً إدارتها بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر.

وكان "الشاباك" الإسرائيلي قد أعرب عن مخاوف أمنية، ودعا إلى تعليق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى مدينة باف، وقرر توجيه جميع رحلات بلاده إلى مطار لارنكا.