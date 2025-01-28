سياسة
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"لن ننسحب".. إسرائيل تعلن البقاء في جبل الشيخ السوري لأجل غير مسمى
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي احتلها الشهر الماضي في جبل الشيخ السوري وسيبقى فيها "لأجل غير مسمى".
"لن ننسحب".. إسرائيل تعلن البقاء في جبل الشيخ السوري لأجل غير مسمى
آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الحدود السورية. / صورة: AA
28 يناير 2025

ومستغلةً إطاحة فصائل سورية بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة في جبل الشيخ.

والثلاثاء، زار كاتس قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل منطقة جبل الشيخ، وفق إذاعة الجيش.

وقال كاتس: "جئت إلى هنا للتأكد من أن الجيش مستعد جيداً للدفاع والهجوم خلال فترة بقاء طويلة في مواقعه العسكرية بجبل الشيخ".

وأضاف: "سيبقى الجيش على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية لأجل غير مسمى، لضمان أمن مرتفعات الجولان (السورية المحتلة) وبلدات الشمال وكل سكان إسرائيل".

ومهدداً قال: "لن نسمح لقوات معادية بالتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا وحتى محور السويداء-دمشق، وسنعمل ضد أي تهديد".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية مكثفة دمرت مواقع عسكرية وأسلحة ومعدات بأنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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