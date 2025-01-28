سياسة
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الأمم المتحدة: واشنطن أخطرتنا رسمياً بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أخطرتها رسمياً بقرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، عبر رسالة بعثتها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
الأمم المتحدة: واشنطن أخطرتنا رسمياً بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ
الأمم المتحدة / صورة: AA
28 يناير 2025

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.

وأوضح دوجاريك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون طرفاً في اتفاقية باريس للمناخ اعتباراً من 27 يناير/كانون الثاني عام 2026.

وأشار إلى أن الاتفاقية جرى توقيعها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، وأكد أن الأمم المتحدة تواصل دعم اتفاقية باريس للمناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزمه إخراج بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان ترمب قد أخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية التي جرى تبنيها عام 2015، عندما تولى منصب الرئاسة لأول مرة في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، تولى جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني 2021، وأصدر في أول يوم له مرسوماً رئاسياً أعاد من خلاله البلاد إلى اتفاقية باريس للمناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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