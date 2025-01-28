سياسة
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الجزائر تستدعي سفير فرنسا بسبب المعاملة الاستفزازية لمواطنيها بمطارات باريس
استدعت الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر، للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية "الشديد" على المعاملة "الاستفزازية" التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري العاصمة الفرنسية باريس؛ رواسي شارل ديغول وأورلي.
الجزائر تستدعي سفير فرنسا بسبب المعاملة الاستفزازية لمواطنيها بمطارات باريس
علم الجزائر / صورة: AA
28 يناير 2025

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر: "نسجل بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من شرطة الحدود في مطارَي رواسي شارل ديغول وأورلي".

وأوضح البيان أنه على أثر التأكد من صحة هذه المعلومات, استدعى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، السفير الفرنسي لدى الجزائر للتعبير عن "احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة".

وأكد البيان "رفض الجزائر القاطع أي مساس, مهما كان نوعه أو شكله, بكرامة مواطنيها أو استخدامهم أداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم".

وطلب كاتب الدولة في الجزائر من السفير الفرنسي "إبلاغ حكومته ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد, وبشكل عاجل, لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير" حسبما افادت وكالة الأنباء الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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