وذكرت الهيئة أن "مسؤولين بارزين في البيت الأبيض نقلوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد بأن الرئيس ترمب، يعتزم سحب آلاف القوات الأمريكية من سوريا".

وأضافت الهيئة بأن "ترمب مهتم بسحب آلاف الجنود الأمريكيين الموجودين حالياً في سوريا، وهذه الخطوة تثير المخاوف لدى القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل".

ومع عدم وجود إعلان رسمي محدّث، تتضارب الأرقام بشأن الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لا سيما في شمالها الشرقي، وسط تقديرات تضعها بين 1100 و2000 جندي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة، معلناً أن الجيش لن ينسحب منها بعد احتلالها الشهر الماضي، وسيبقى فيها "لأجل غير مسمى".

ومهدداً قال كاتس: "لن نسمح لقوات معادية بالتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا حتى محور السويداء-دمشق، وسنعمل ضد أي تهديد".

ومستغلةً إطاحة فصائل سورية بالنظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسَّعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة في جبل الشيخ. وفي 8 ديسمبر/أيلول المنصرم، شن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية مكثفة دمرت مواقع عسكرية وأسلحة ومعدات في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة ندَّدت بها الأمم المتحدة ودول عربية.