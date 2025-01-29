وقال غراندي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة التي زارها بعد لقاءاته في سوريا ولبنان: "تركيا تفعل الكثير في سوريا عبر مؤسساتها مثل الوكالة التركية للتعاون التنسيق (تيكا) وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات".

وأضاف أن تركيا لديها إجراءات وآليات وممارسات جيدة للغاية حيال عودة السوريين إلى وطنهم، مثمناً أداء المسؤولين الأتراك، وواصفاً إياه بالممتاز والمثالي.

ودعا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن سوء الإدارة خلال حكم النظام السوري المنهار والعقوبات تسببا في تدمير الاقتصاد السوري، مؤكداً أهمية مساعدة الشعب السوري ورفع العقوبات وإتاحة المجال للاستثمار وإعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.