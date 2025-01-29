وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال، مشيراً إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وقال المكتب "إن نساء حوامل أو مرضعات ومسنين ومعوقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيراً على الأقدام".

وقالت حكومة حماس في وقت سابق إن 300 ألف نازح عادوا إلى شمال القطاع الاثنين بعد أن سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعودة في الصباح.

في غضون ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف العائدين إلى شمال قطاع غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مدعياً أن مركباتهم تحركت دون إجراء تفتيش.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه أطلق النار "لإبعاد مركبات كانت تتحرك باتجاه شمال غزة دون تفتيش في منطقة غير مصرح بالمرور فيها وفقاً للاتفاق (لم يسمها)".

وادعى أنه "خلال آخر 24 ساعة، عمل الجيش على إبعاد مشتبه بهم شكَّلوا تهديداً على القوات العاملة في عدة مناطق في قطاع غزة".

ورغم خروقاته المتكررة، زعم جيش الاحتلال التزام الاتفاق، مشيراً إلى استعداده لأي سيناريو في القطاع.

ومساء الاثنين، أفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، في بيان، بـ"استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة 3 أشخاص، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين العائدين إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد (غرب)".

ومساء الأحد، أعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، "السماح بعودة الفلسطينيين مشياً على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم (وسط)، ومن خلال شارع الرشيد، بينما يسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين".

في الأثناء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تصريح صحفي، دخول أول كمية من غاز الطهي لمحافظتي غزة والشمال.

وأوضح أنه سيجري توزيع الكمية بالكامل على المواطنين، وفق قاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها الهيئة العامة للبترول، وستصل رسالة بذلك على جوال المواطنين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.