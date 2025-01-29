سياسة
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أوكرانيا تهاجم بعشرات المسيرات منشآت طاقة ونفط في روسيا
تصدّت الدفاعات الجوية الروسية لعشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت منشآت النفط والطاقة في أكبر هجوم منذ بداية الحرب. وتسبّب حطام المسيّرات في اندلاع حرائق ببعض المنشآت، إضافة إلى إصابة شخص.
أوكرانيا تهاجم بعشرات المسيرات منشآت طاقة ونفط في روسيا
أوكرانيا تهاجم بعشرات المسيرات منشآت طاقة ونفط روسية / صورة: Reuters
29 يناير 2025

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تلغرام اليوم الأربعاء، إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت خلال الليل 104 طائرات مسيّرة أوكرانية". وقد تسبب حطام مسيّرة في نشوب حريق في مصفاة في منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب)، بحسب السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وأسقط الجزء الأكبر من المسيرات فوق مناطق كورسك وبريانسك (غرب)، مع اعتراض أعداد أقل فوق سمولينسك وتفير بيلغورود وأماكن أخرى.

وقال حاكم مدينة سمولينسك فاسيلي أنوخين، عبر تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة حاولت قصف منشأة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المكتب الصحفي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية، أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

بدوره أفاد حاكم منطقة كورسك غليب نيكيتين، بأن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في كستوفو بمنطقة نيغني نوفغورود. فيما ذكرت قناة "بازا" الإخبارية الروسية أن حريقا اندلع في مصفاة نفط في كستوفو.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن مدنيا أصيب في ضربة على مبنى سكني.

وأضاف على تلغرام: "نقل رجل أصيب بجرح في الصدر بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2"، مشيرا إلى أن مباني وسيارات تضررت.

وأوقفت هيئة مراقبة الطيران الروسية مؤقتا الرحلات الجوية في مطار قازان في جمهورية تتارستان الروسية ومطار بولكوفو في منطقة لينينغراد. واستؤنفت لاحقا الرحلات الجوية، وفقا لبيانات الهيئة على تلغرام.

في المقابل قال الجيش الأوكراني في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما بـ 100 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 65 مسيّرة فيما لم تبلغ 28 مسيّرة أخرى أهدافها. وأسفر الهجوم عن إصابات وأضرار مادية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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