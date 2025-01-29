سياسة
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السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكداً عزم بلاده على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.
السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية بالقاهرة / صورة: إعلام مصري / إعلام مصري محلي
29 يناير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري، ونظيره الكيني ويليام روتو، في قصر الاتحادية، شرقي العاصمة القاهرة، حسبما نقل التليفزيون الحكومي.

وقال الرئيس المصري إن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وتابع: "أقول ذلك خصوصاً مع ما يتردد عن التهجير، فلا يمكن المساس بالأمن القومي المصري، ونحن عازمون على العمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين من غزة.

ونقل بيان لمكتب الرئاسة المصرية عن السيسي القول إن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي (دونالد) ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين".

وأضاف: "بشأن ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين، لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به؛ لتأثيره على الأمن القومي المصري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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