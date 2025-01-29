جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري، ونظيره الكيني ويليام روتو، في قصر الاتحادية، شرقي العاصمة القاهرة، حسبما نقل التليفزيون الحكومي.

وقال الرئيس المصري إن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وتابع: "أقول ذلك خصوصاً مع ما يتردد عن التهجير، فلا يمكن المساس بالأمن القومي المصري، ونحن عازمون على العمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين من غزة.

ونقل بيان لمكتب الرئاسة المصرية عن السيسي القول إن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي (دونالد) ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين".

وأضاف: "بشأن ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين، لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به؛ لتأثيره على الأمن القومي المصري".