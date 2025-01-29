وقال المكتب في بيان: "تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء المختطفين" المقرر إطلاق سراحهم من غزة، الخميس.

ولم ينشر مكتب نتنياهو أسماء هؤلاء الأسرى، لكنه أشار إلى أنه سيعلن ذلك في بيان لاحق بعد إخطاء عائلاتهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفصائل في غزة ستطلق، الخميس، سراح 5 مواطنين تايلانديين، و3 إسرائيليين بينهم الأسيرة أربيل يهود.

واستخدمت إسرائيل ملف الأسيرة أربيل ذريعةً لتعطيل عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع إلى ديارهم في الشمال، من السبت إلى صباح الاثنين الماضي.

وإجمالاً، تتضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تدوم 42 يوماً، الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بما بين 1700 و2000.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.